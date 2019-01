Was für ein Wow-Pic! Jennifer Lopez (49) zeigt gern ihre heißen Kurven – für die sie auch hart arbeitet. Im Netz gewährt das Allround-Talent immer wieder Einblicke in seinen Alltag und seine neuesten Projekte. Obwohl J.Lo gerade vor allem ihren aktuellen Film "Manhattan Queen" oder ihre Musik promotet, teilt die Sängerin auch ab und an mal sexy Schnappschüsse mit ihren Followern. So wie in einem aktuellen Post, in dem sie ihr unglaubliches Sixpack präsentiert!

In einem blauen Sport-BH und bunten Leggings zeigt die 49-Jährige ihren flachen und durchtrainierten Bauch auf ihrem Instagram-Account. Dazu schreibt sie: "Vierter Tag und ich fühle mich ein bisschen besser." Denn tatsächlich absolviert die Latina gerade ein hartes Programm, das viel Disziplin erfordert. Die Hashtags #10daychallenge und #NoCarbsNoSugar verraten, dass J.Lo gerade versucht, zehn Tage lang keinen Zucker und keine Kohlenhydrate zu sich zu nehmen! Beinahe die Hälfte hat sie also schon hinter sich, und es scheint zumindest etwas leichter zu werden.

Ihre Fans stehen ihr dabei mit aufmunternden Kommentaren zur Seite. "Seit Jahren kämpfe ich mit meinem Gewicht. Ich bin 52 und ich wünschte, ich könnte nur halb so gut aussehen wie du", erklärt eine Followerin. Und viele weitere Instagram-User finden schmeichelhafte Worte, wie "Diese Frau altert nicht" und "Für immer wunderschön".

Instagram / jlo Jennifer Lopez im Januar 2019

Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez, Musikerin

Anzeige

Instagram / jlo Jennifer Lopez, Popstar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de