Hier sind Bibi (25) und Julian Claßen (25) kaum wiederzuerkennen! Die beiden YouTube-Stars stellten sich der "Ten-Year-Challenge" und posteten auf Instagram ein zehn Jahre altes Couple-Foto neben einer aktuellen Aufnahme. Wie das junge Vlogger-Pärchen seine Liebe so lange frisch halten konnte, verriet Bibi Promiflash schon 2017: "Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir so viel Zeit miteinander verbringen, so viele gemeinsame Interessen haben. Wir arbeiten ja auch zusammen. Wir sind einfach so zusammengewachsen in den letzten Jahren. Ich glaube, das hält noch ein bisschen."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de