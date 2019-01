So offenherzig er sich in seinen Filmen bisweilen präsentiert, so bedeckt hält sich Matthias Schweighöfer (37), wenn es um sein Privatleben geht. Was man weiß, ist, dass er mit seiner langjährigen Freundin Ani Schromm zwei gemeinsame Kinder hat. Nun hat der "You Are Wanted"-Darsteller jedoch eine traurige Nachricht via Instagram verkündet: Er ist nicht mehr mit der Mutter seiner Sprösslinge zusammen: "Ani und ich haben uns schon vor über einem Jahr getrennt. Leider haben wir es nicht geschafft, unsere Liebe zu erhalten. Wir sind aber weiterhin gute Eltern und immer für unsere Kinder da." Das ist aber nicht die einzige News des Schauspielers: Er verriet auch, dass es eine neue Frau in seinem Leben gibt!



