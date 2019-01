Vom Sex Maniac zum liebenden Ehemann und Familienpapi. Russell Brand (43) geriet mit seinen sexuellen Eskapaden regelmäßig in die Schlagzeilen. In einer einzigen Nacht soll er nach eigenen Angaben sogar mit neun Frauen geschlafen haben. Davon will der Ex von Katy Perry (34) jetzt aber nichts mehr wissen. Seit 2017 ist er mit der Britin Laura Gallacher (31) verheiratet, mittlerweile Vater von zwei kleinen Töchtern – und seinen Sextrieb hat der Komiker offenbar voll unter Kontrolle.

Wie er in einem Interview mit der Sunday Times erklärte, würde er seine Ehe auf keinen Fall für eine schnelle Nummer aufs Spiel setzen: "Wenn ich mir denke 'Oh, diese Person ist attraktiv', denke ich gleich danach, 'Ja, aber du weißt, wenn du jetzt irgendwas startest, würde es dein gesamtes Leben zerstören.' Da gibt es jetzt diese Stimme in meinem Kopf." Auch wenn der Brite seiner Sexsucht heute nicht mehr nachgibt, seine Vergangenheit bereut er nicht: "Nein. Ich spüre aber, dass die #MeToo-Bewegung eine wirklich positive Veränderung mit sich bringt. Sie ist ein Signal für echtes Erwachen."

Und wie sieht es mit seinen Vaterqualitäten aus? "Laura kümmert sich um alles", gesteht der zweifache Dad. "Ich, ich gehe total (in der Kindererziehung) auf und gebe alles, aber ich bin immer noch überrascht, wenn es sich wieder nach 'Oh mein Gott, das ist wirklich verdammt hart und so anstrengend' anfühlt."

WENN.com Komiker Russell Brand und Bloggerin Laura Gallacher

Getty Images Russell Brand

WENN.com Laura Gallacher mit Russell Brand und Tochter Mabel

