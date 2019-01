Es war der erste Kuss! Vergangenen Mittwoch ging es in der aktuellen Staffel von Der Bachelor zwischen Rosenkavalier Andrej Mangold (32) und Kandidatin Jennifer Lange heiß her. Der Junggeselle zeigte sich nach dem Date sichtlich begeistert und vergoss sogar ein paar Tränen vor lauter Rührung. Ob ihn der Abend an die gemeinsame Zeit mit seiner damaligen Freundin erinnerte? Jenny sieht seiner Ex nämlich zum Verwechseln ähnlich!

Über vier Jahre lang war der Basketballer mit der hübschen Pauline Fernandez zusammen – bis er sie in flagranti mit einem anderen Mann erwischte und sich Anfang vergangenen Jahres von ihr trennte. Ob ihn der Kuss mit Jenny etwa deshalb so sehr aufgewühlt hat, weil er in der Kandidatin seine Verflossene sieht? Die beiden Brünetten könnten glatt als Zwillingsschwestern durchgehen.

Bereits zu Beginn der Staffel zog der 31-Jährige immer wieder Vergleiche zwischen den zwanzig Kandidatinnen und seinen Ex-Freundinnen. In einem früheren Interview mit Promiflash hatte der Sportler allerdings klargestellt: "Ich wäre nicht der Bachelor geworden, wäre ich noch in eine alte Liebe verfangen oder so etwas."

TV NOW Jennifer Lange und Andrej Mangold in der vierten Folge von "Der Bachelor"

Instagram / pauline__fernandez Pauline Fernandez, Unter Uns-Schauspielerin

MG RTL D Andrej Mangold wartet auf die Ladies

