Melanie Müller (30) kann nicht nur tough sein! Erst vor wenigen Tagen zeigte sich die Ballermann-Entertainerin überraschenderweise von ihrer emotionalen Seite. Grund dafür war nicht etwa wieder das Benefizkonzert für ihren im November verstorbenen Freund Jens Büchner (✝49) am 23. Februar, sondern eine traurige Erzählung von Schlagerstar Eberhard Hertel (80) – die hatte die Blondine so sehr gerührt, dass sogar ihr Tränendamm brach: Melli weinte im Fernsehen!

Neben dem Sänger war auch die 30-Jährige am Freitagabend zu Gast in der Talkshow MDR Riverboat, wo sie sich als mitfühlende Zuhörerin entpuppte. Als sich der 80-Jährige an die schwere Zeit nach dem Tod seiner Frau im Dezember 2017 zurückerinnerte, konnte die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin einfach nicht mehr an sich halten: "Seitdem ich meine Tochter habe, fängt man an, ein bisschen emotionaler zu werden", schluchzte sie mit einem Lächeln. "So ein Familienzusammenhalt ist eben etwas sehr, sehr Schönes."

Obwohl die Dschungelcamp-Queen von 2014 durch ihr Töchterchen Mia Rose (1) die eine oder andere gefühlvollere Seite an sich entdeckt hat, ist sie im Herzen eine echte Rampensau geblieben! "Ich lass immer noch die Sau raus und das auch ganz gerne, natürlich", stellte sie anschließend klar.

Thüringen Press/ActionPress Eberhard Hertel bei "Immer wieder sonntags"

Instagram / melaniemuellerdschungel Melanie Müller im November 2018

ActionPress Melanie Müller bei der Bierkönig-Eröffnung im April 2018

