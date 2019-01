Am Dienstagmorgen verkündeten Anne Wünsche (27) und Henning Merten der Netz-Community ihr Beziehungs-Aus. Nach acht gemeinsamen Jahren möchte das YouTube-Paar in Zukunft getrennte Wege gehen. In seiner Instagram-Story meldet sich Henning jetzt noch einmal persönlich zu Wort und ringt um Fassung. "Kopf oben lassen, ganz wichtig, immer Kopf oben lassen", ermutigt sich der Berliner selbst, während ihm die Tränen in die Augen schießen.



