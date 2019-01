Gemeinsam sind Justin Bieber (24) und seine Hailey (22) wohl eines der hottesten Celebrity-Couples überhaupt. Klar, dass auch ein It-Girl wie Kylie Jenner (21) zu den besten Freunden des Paares gehört und sie zum gemeinsamen VIP-Urlaub einlädt. Aber auch die Jungvermählten wissen, wo die schönsten Strände liegen. Vor solch einer Traumkulisse posiert Hailey jetzt in einem Hauch von Nichts – und präsentiert ihren Body, den so sonst nur Justin zu sehen bekommt!

Auf Instagram postete Hailey nun einen heißen Schnappschuss: In einem superknappen und leuchtend gelben Mini-Bikini mit Snake-Print steht die 22-Jährige am Strand und lehnt ihren sexy Body an ein großes Stück Treibholz. Dahinter sehen ihre Fans weißen Sand, türkisblaues Wasser – nichts als Paradies bis zum weit entfernten Horizont. Haileys schönstes Accessoire ist aber ihr strahlendes Lächeln, das einmal mehr zeigt, wie glücklich die Frischverheiratete mit ihrem Justin zu sein scheint. Auf einem zweiten Bild sitzt sie im gleichen ultraknappen Swimsuit auf einem weißen Handtuch und blickt verführerisch in die Kamera.

Natürlich sind auch ihre Follower von diesem Anblick schwer begeistert. "Wow, du bist der umwerfendste Mensch und Justin kann so froh sein, dich zu haben", schreibt ein Follower und ein anderer ergänzt: "Die zauberhafte Mrs. Bieber." Von einem Babybauch ist auf den sexy Pics noch nichts zu sehen, doch sollen die beiden laut dem US-Klatschportal Hollywood Life schon intensiv über Nachwuchs nachdenken.

Instagram / haileybieber Hailey Bieber im Januar 2019

WENN.com Justin Bieber und Hailey im November 2018

MEGA Hailey und Justin Bieber in New York

