Geht jetzt der Streit zwischen Bastian Yotta (42) und Chris Töpperwien (44) in die nächste Runde? Die beiden Wahlamerikaner bekamen sich schon vor ihrer Teilnahme am diesjährigen Dschungelcamp ordentlich in die Wolle, was im australischen Urwald weiterging und in einem kurzzeitigen Waffenstillstand endete. Doch der scheint jetzt schon wieder vorüber zu sein: Basti will seinen Erzfeind nun offenbar auf ganz perfide Art und Weise demütigen!

Chris' Manager hatte den Lifecoach zuletzt gefragt, ob er in einem Porno mitspielen möchte. Darauf antwortete der 42-Jährige jetzt in seiner Instagram-Story. "Lieber Christian Renz, vielen lieben Dank für dein Angebot. Ich denke darüber nach." Allerdings knüpfe der Reality-TV-Star eine kleine Bedingung an sein mögliches Engagement: "Ich hätte gerne eine Darstellerin und zwar die Maggy, die Noch-Frau vom Christian. Damit die auch mal sieht, was geiler Sex ist [...] Wir finden da schon eine Vereinbarung, dass ich es ihr richtig gut besorge vor der Kamera!"

Das war jedoch nicht der einzige Schlag unter die Gürtellinie vonseiten des Protzmillionärs. "Die Gage ist nicht so sehr das Problem. Im Gegensatz zu deinem Klienten habe ich Geld", wetterte er weiter. Auch in Australien hatten sich die beiden Unternehmer bereits gegenseitig bezichtigt, in Wahrheit gar nicht vermögend, sondern lediglich arme Selbstdarsteller zu sein.

TV NOW Bastian Yotta und Evelyn Burdecki im Dschungelcamp

MReh/face to face / ActionPress Magdalèna Kalley und Chris Töpperwien in Miami

MG RTL D Bastian Yotta und Chris Töpperwien am dritten Dschungelcamp-Tag

