Bastian Yotta (42) bekam gerade erst ein ominöses und wohl nicht ganz ernst gemeintes Rollenangebot von Chris Töpperwiens (44) Manager Christian Renz. Der Muskelprotz soll in einem Porno mitspielen! Für den Wahl-Amerikaner wohl definitiv eine Überlegung wert, allerdings nur unter einer ganz bestimmten Voraussetzung: Die weibliche Hauptrolle soll Magdalèna Kalley, die Noch-Ehefrau eines Erzfeinds Chris, übernehmen. Jetzt hat sich Magey dazu höchstpersönlich auf ihrem Social-Media-Kanal geäußert!

In ihrer Instagram-Story reagiert die Blondine ziemlich locker auf Bastians Bemerkung: "Hallo lieber Basti, vielen Dank für dein Angebot. Momentan herrscht bei mir gar kein Bedarf, aber wenn es so gar nicht mehr läuft, wenn's keiner mehr bringt, dann schreibe ich dich an." Mit einem Luft-Schmatzer für den selbst ernannten Millionär beendet Magey ihren kurzen Clip.

Zwar war Bastians Angebot eher als Scherz gemeint, einen kleinen Seitenhieb gegen den Currywurstmann konnte er sich aber nicht verkneifen und tönte zuvor auf seinem Instagram-Account: "Ich hätte die Magey gerne als Darstellerin, damit die auch mal sieht, was geiler Sex ist."

Instagram / yotta_life Reality-Star Bastian Yotta

MReh/face to face/ActionPress Magdalèna Kalley und Chris Töpperwien in Miami

TVNOW Bastian Yotta und Chris Töpperwien im Dschungelcamp 2019

