Wie weit gingen Stefanie Gebhardt und Andrej Mangold (32) bei ihrer gemeinsamen Nacht? In der aktuellen Bachelor-Folge hatte die Düsseldorferin das Glück, einen ganzen Tag mit dem Rosenkavalier verbringen zu dürfen. Dabei knisterte es zwischen den beiden so heftig, dass der Basketballer die Unternehmerin darum bat, bei ihm zu übernachten. Die Zuschauer spekulieren nun wild darüber, was zwischen den beiden gelaufen sein könnte. Steffis ehemalige Konkurrentin Christina Graß (30) hat da eine ganz klare Vermutung!

Gemeinsam mit ihren einstigen Mitstreiterinnen Ernestine Palmert und Cecilia Asoro diskutiert Christina in der Talkrunde Jetzt reden die Frauen über das Übernachtungs-Date. Sie ist sich sicher, dass die beiden Singles Zärtlichkeiten ausgetauscht haben. "Wenn man in so einer intimen Atmosphäre ist, dann glaube ich nicht, dass da gar nichts ist. Ich will ja nicht sagen, dass sie gleich in die Vollen gegangen sind, aber ein paar Berührungen waren sicher dabei", munkelt die Hannoveranerin.

Christina macht in dem Gespräch auch deutlich, dass sie das gar nicht schlimm findet. Wäre sie in Stefanies Situation gewesen, hätte sie ebenfalls auf Körperkontakt gesetzt. "Ich hätte ihn auf jeden Fall geküsst – definitiv! Mehr hätte ich aber nicht gemacht. Einfach aus dem Grund, weil ich emotional dann gleich so involviert bin", erklärt die ehemalige Miss Norddeutschland.

TVNOW Andrej Mangold und Steffi Gebhardt beim Einzeldate

TVNOW Christina Graß und Andrej Mangold in der fünften Folge

TV NOW Stefanie Gebhardt und Andrej Mangold bei "Der Bachelor" 2019

