Jetzt ist es raus! Ende letzten Jahres sorgten Janni (28) und Peer Kusmagk (43) für einen kleinen Schock: Eigentlich wollte das Paar gemeinsam mit Sohnemann Emil-Ocean (1) mehrere Monate quer durch Europa reisen. Nach wenigen Tagen war dann aber schon wieder Schluss mit dem Roadtrip. Nach ihrer Ankunft in Portugal trat die Familie überraschend die Heimreise an. Jetzt gaben sie in einem YouTube-Video endlich den Grund für den Trip-Abbruch bekannt!



