Lustiger Konter von Chris Töpperwiens (44) Ex Magdalèna Kalley. Die Blondine bekommt vom Konkurrenten ihres Noch-Mannes ein nicht ganz ernst gemeintes Angebot: Bastian Yotta (42) möchte sie als Drehpartnerin, nachdem der Reality-TV-Star von Chris' Manager zu einem Porno-Dreh eingeladen wurde. Schlagfertig weist die Influencerin den Scherz-Antrag von Yotta in ihrer Instagram-Story ab: "Hallo lieber Basti, vielen Dank für dein Angebot, momentan herrscht bei mir gar kein Bedarf, aber wenn es so gar nicht mehr läuft, so gar nichts mehr geht, wenn es keiner mehr bringt, dann schreib ich dich an."



