Anne Wünsche (27) und Henning Merten ließen vor wenigen Tagen die absolute Bombe platzen: Der Power-Pärchen geht von nun an getrennte Wege. Beide betonten aber in ihren Trennungs-Postings, dass kein böses Blut fließen würde. In einem aktuellen YouTube-Video spricht Anne jetzt erstmals über den Alltag ohne Henning. Überraschenderweise thematisiert die zweifache Mama auch ein mögliches Beziehungs-Comeback: "Die Zeit wird einfach zeigen, ob wir noch mal zusammenfinden oder ob das jetzt alles so bleibt."

