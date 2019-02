Pietro Lombardi (26) sehnt sich nach Streicheleinheiten! Der Sänger geht seit seiner Trennung von Noch-Ehefrau Sarah (26) als Single-Mann durchs Leben. Obwohl ihm dank seiner Juroren-Rolle bei DSDS die Frauenherzen nur so zufliegen, ist für den 26-Jährigen die Richtige nicht dabei. Eigentlich schade – Pie wünscht sich besonders nach seinen Bühnen-Shows eine weibliche Schulter zum Anlehnen, wie er in einem YouTube-Video auf dem Weg zu seinem The Dome-Auftritt Anfang Dezember verriet: "Ich möchte heute Abend eine Frau wirklich einfach küssen. Ich möchte heute Abend küssen."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de