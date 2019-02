Für Gerda Lewis (26) steht ein wichtiges Beauty-Makeover an! Schon während ihrer Germany's next Topmodel-Teilnahme machte sie keinen Hehl daraus, dass sie 2014 ihre Brüste operieren lassen hat. Der Eingriff hob das Selbstbewusstsein der Influencerin nach üblen Mobbing-Erfahrungen damals beträchtlich. Nun muss sich Gerda allerdings wieder in die Hände eines Schönheits-Chirurgen begeben: Aus kosmetischen und gesundheitlichen Gründen müssen ihre Brüste erneut operiert werden.

In ihrer Instagram-Story berichtete die 26-Jährige offen über die Probleme, die ein neuer Arzt nun am 28. Februar beheben soll. So müsse der Abstand zwischen ihren Brüsten verringert, die Form der Brüste angepasst und die Implantate unter den Brustmuskel gesetzt werden. Letzteres sei vor allem wegen eines höheren Risikos für Kapselfibrosen und Krebs wichtig – die Implantate, die Gerda vor über vier Jahren eingesetzt wurden, haben eine in diesem Zusammenhang gefährliche, raue Oberfläche. "Ich möchte hier klarstellen, dass es nicht um Implantate an sich geht, sondern um die Implantate von Allergan, weil die eine raue Oberfläche haben. Durch die Reibung der Brust an dem Implantat entsteht ein Tumor. Also es liegt nicht an ganz normalen, glatten Implantaten", erklärte das Model.

Im Dezember hatte Spiegel berichtet, dass die aufgerauten Brustimplantate des Pharmakonzerns vorerst in Europa nicht mehr verwendet werden dürfen. Sie stehen in Verdacht, eine sehr seltene Krebsform zu begünstigen: Um das Implantat herum könne Krebs der Zellen des Immunsystems im Narbengewebe und der Flüssigkeit um das Implantat herum entstehen. In Deutschland gebe es bislang zehn gemeldete Fälle dieser Krebsform, die sich gut behandeln lasse.

Instagram / gerda.jlewis Gerda Lewis in Marrakesch

Anzeige

Instagram / gerda.jlewis Gerda Lewis

Anzeige

Instagram / gerda.jlewis Gerda Lewis auf Mallorca

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de