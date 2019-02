Wäre Daniel Völz (33) lieber 2019 der Bachelor gewesen? Seit einigen Wochen flackert die neue Kuppelshow-Staffel über die deutschen Mattscheiben. Ex-Basketballer Andrej Mangold (32) hat in diesem Jahr die Ehre, seine Rosen an die schönen Kandidatinnen zu verteilen. Einer, der auch scharf auf Andrejs Auswahl gewesen wäre, ist der Rosenkavalier aus dem Vorjahr. Daniel verriet im Promiflash-Interview, was die diesjährigen Teilnehmerinnen von den Ladys aus seiner Staffel unterscheidet: "Vom Alter her wären die vielmehr mir angepasst gewesen. Mal davon abgesehen, dass auch nicht so viele Visagistinnen oder Teilzeit-Models bei dieser Staffel dabei sind. Die stehen alle ein bisschen mehr mit beiden Füßen im Leben", schwärmte er beim Dschungel Public Viewing von Julian FM Stoeckel (31).



