Für diese plüschigen Pantoffeln musste Bibi Claßen (25) ein ordentliches Sümmchen springen lassen. In ihrer Instagram-Story teilte die Neu-Mami kürzlich einen Clip, in dem Kylie Jenner (21) ihre neuen Hausschuhe des Labels Louis Vuitton präsentierte. "Kommt mir bekannt vor", kommentierte die YouTuberin und postete kurz darauf ein Video, in dem sie die gleichen Puschen trägt. Im Netz findet man recht schnell den Preis der flauschigen Treter: Sie kosten stolze 500 Euro.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de