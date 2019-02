Steht Anja Zeidler (25) auf Männer und Frauen gleichermaßen? In einem neuen YouTube-Video beantwortet die Fitness-Influencerin zusammen mit ihrer Kollegin Sophia Thiel (23) verschiedene persönliche Fragen – unter anderem auch zu gleichgeschlechtlicher Liebe. Sophia stellt klar: Sie hat diesbezüglich keine Erfahrungen. Aber Anja gab zu, dass sie schon mehrmals was mit Frauen hatte und sich auf eine gewisse Art zum gleichen Geschlecht hingezogen fühlt: "Ich glaube, ich bin so ein bisschen bisexuell." Eine feste Beziehung mit einer Frau kann sie sich aber nicht vorstellen.



