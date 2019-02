Was ist nur los bei Zoe Saip und Daniele Negroni (23)? Noch vor wenigen Monaten hingen die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin und der Sänger miteinander ab, doch dann herrschte plötzlich Funkstille. Die Blondine behauptete kürzlich, dass sie keinen Kontakt mehr zu dem DSDS-Star habe, weil er nun ständig mit ihrer ehemals besten Freundin Victoria Pavlas (20) unterwegs sei. Im Promiflash-Interview auf der ersten Glow in Wien stellt der 23-Jährige aber klar: "Wir hatten davor schon auf einmal keinen Kontakt mehr. Das war nicht wegen Victoria."

