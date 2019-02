Was geht da zwischen Amani Fancy (21) und Timur Bartels (23)? Seit der ersten Show bei Dancing on Ice sind sich die Fans sicher: Die beiden sind ein Paar. Der Moderator der Sendung, Daniel Boschmann (38), offenbarte jedenfalls im Promiflash-Interview: "Die sind schon süß miteinander. Ich bin noch nicht ganz dahinter gestiegen. Also auch abseits der Kameras sind die sehr vertraut. Aber was das bedeutet, weiß ich gar nicht."



