Sex and the City ist nach wie vor Kult! Seit beinahe zehn Jahren vermissen die Fans der sexy Girls-Clique die Erlebnisse von Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker, 53), Samantha Jones (Kim Cattrall, 62), Charlotte York (Kristin Davis, 53) und Miranda Hobbes (Cynthia Nixon, 52) – und natürlich deren turbulente Männergeschichten. Carries große Liebe war von Anfang bis Ende Mr. Big (Chris Noth, 64). Ob die beiden wohl heute noch genauso glücklich wären? Sarah hat genaue Vorstellungen davon, was die Kolumnistin heute so treiben würde!

"Nun, ich schätze sie und Big sind immer noch in New York und zusammen", erklärt die mittlerweile 53-Jährige im exklusiven Interview mit E! News. "Ich bin mir sicher, dass sie noch schreibt. Ich bin sicher, sie hat viel darüber zu schreiben, was in diesem Land in den letzten eineinhalb, zwei Jahren in politischer wie sozialer Hinsicht geschehen ist. Ich denke, dass sie tief in diese Gespräche verwickelt wäre", mutmaßt die Schauspielerin weiter. Außerdem wäre Carrie wohl immer noch eine "unersättliche Leserin" und würde ihre Freundschaften bis heute pflegen. Natürlich hoffe sie auch, dass ihr Seriencharakter die gemeinsame Zeit mit Mr. Big in vollen Zügen genossen hat.

Immer wieder wurde über ein potenzielles Skript für einen dritten Film spekuliert, in dem John Big tragisch ums Leben käme. Wie Carrie wohl damit umgehen würde? Für den Hollywoodstar ist klar: "Ich denke, sie wäre am Boden zerstört gewesen, wenn ihr Mann gestorben wäre."

Craig Blankenhorn / ActionPress Sarah Jessica Parker mit ihren Kolleginnen am "Sex and the City 2"-Set

Mitchell/Drummond/Splash News Chris Noth und Sarah Jessica Parker am Set von "Sex and the City"

Getty Images Sarah Jessica Parker bei den Muse Awards im Dezember 2018

