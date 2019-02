Mrs. Bella (26) wartet ganz in Ruhe ab, was die Zukunft bringt! Seit einigen Monaten steht die Social-Media-Queen ganz offen zu ihren Gefühlen für ihren YouTube-Kollegen Inscope21 (24). Hin und wieder posten die beiden sogar ein gemeinsames Video – intime Details aus ihrer Beziehung geben sie in den Clips allerdings nicht preis. Im Promiflash-Interview erklärt die Influencerin, warum sich das Paar bisher so zurückhält: "Ich glaube, wir sind beide nicht so der Typ dafür. Sag niemals nie, vielleicht passiert es irgendwann doch. Aber wir nehmen uns das jetzt nicht vor oder so. Also wenn’s kommt, dann kommt’s – und wenn nicht, dann halt nicht!"

