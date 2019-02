Welcher Modetrend wird sich 2019 wohl durchsetzen? Promiflash fragte bei der ersten Glow Beauty Convention in Wien einige Influencer nach ihrer Meinung. Dabei sind sich Ex-Bachelor-Girl Jessica Neufeld (24), Webstar Maren Wolf (26) und die heißen Baessler Twins absolut einig: Neonfarben und Animalprints! Stylingexperte Boris Entrup (40) glaubt allerdings nicht an diese Prognose: "Ich sehe das eher als ein Hype als einen Trend.”



