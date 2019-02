Im Jahr 2016 wollte Jannik Rubeck noch bei DSDS mit seiner Stimme punkten. Zu seinem Casting nahm er der Jury sogar ein paar Brote mit Pfälzer Leberwurst mit, in die Dieter Bohlen (64) und Co. bei seinem Song "Die Lewwerworscht" kräftig reinbeißen sollten. Nachdem der Erfolg ausgeblieben war, rutschten seine Karrierepläne von der Kehle unter die Gürtellinie: Der 21-Jährige strebt nun eine ganz große Porno-Karriere an!

In einem Interview mit Bild lässt der Pfälzer tief blicken: "Privat habe ich das ein oder andere Filmchen beim Sex gedreht. Jetzt will ich das professionell machen." In rund 80 Hochglanz-Pornos möchte er im Laufe des Jahres brillieren. "Der Sex vor der Kamera ist ganz anders", plaudert er aus. "Natürlich macht es Spaß, aber es ist harte Arbeit und auch ein Job." Seine ersten vier Hardcore-Streifen drehte Jannik mit der 46-jährigen Erotik-Darstellerin Sophie Logan. Die beiden hätten sich nach seinem DSDS-Aus kennengelernt – sie habe ihn sympatisch gefunden und ihn via Facebook kontaktiert: "Sie hat mir Mut gemacht, dass ich das Zeug zum Porno-Darsteller habe. Mir macht es nichts aus, mich so zu zeigen."

Und was sagt Janniks Familie zu seinem Berufswunsch? Der leidenschaftliche Swinger, der angeblich schon mit 1.224 Frauen geschlafen hat, gibt zu: "Meine Mutter hat einfach ein bisschen Angst, dass ich an die falschen Leute gerate. Ich passe aber auf mich auf.“

