Angelina Kirsch (30) ist wieder in festen Händen! Nachdem die Beziehung zu ihrem Exfreund Mario Dornbach im August nach nur sieben Monaten in die Brüche gegangen war, verriet das Curvy-Model vor wenigen Wochen, dass es wieder einen Mann in seinem Leben gebe. Weil die Laufstegschönheit aus ihren Fehlern gelernt hat, wollte sie ihr neues Liebesglück vorerst aus der Öffentlichkeit heraushalten. Ein paar Details ließ sie sich im Promiflash-Interview aber trotzdem entlocken: "Ich habe ihn vor diesem ganzen Trubel und vor dieser ganzen Medienaufmerksamkeit kennengelernt und das ist sehr wertvoll."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de