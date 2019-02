Sophia Vegas (31) und ihr Freund Daniel Charlier sind endlich Eltern! Monatelang fieberte das Paar der Geburt seines Töchterchens aufgeregt entgegen. Am vergangenen Sonntag war es nun endlich so weit: Die kleine Amanda Jacqueline erblickte das Licht der Welt. Die frischgebackene Mama kann ihr Glück kaum in Worte fassen. "Das Gefühl, unser kleines Wunder in den Armen zu halten, ist für mich gerade zu schön, um wahr zu sein und einfach überwältigend", schrieb sie kurz nach der Geburt auf ihrem Instagram-Account.

