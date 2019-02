Schon ab kommendem Donnerstag geht Heidi Klum (45) mal wieder auf die Suche nach dem schönsten Mädchen Deutschlands. Auch in der 14. Staffel von Germany's next Topmodel soll es nicht langweilig werden. Das versprechen Änderungen wie die des Jury-Konzepts: Zum ersten Mal steht Heidi als einzige Konstante im Mittelpunkt. Die restlichen Juroren sind nur in jeweils einer Folge zu sehen. Trotzdem muss sich die Modelmama das Kameralicht teilen – und zwar mit ihren Kandidatinnen. Promiflash wirft schon jetzt einen Blick auf die Nachwuchsmodels und checkt aus, auf wen man besonders ein Auge haben sollte.



