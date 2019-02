Sophia Thomalla (29) war in der Vergangenheit nicht unbedingt für Pärchen-Fotos bekannt! Doch bei ihrem neuen Freund Loris Karius (25) ist das offenbar anders. Erst kürzlich postete das Model im Netz ein verliebtes Knutsch-Pic mit dem Profi-Fußballer. Im Promiflash-Interview verriet die Moderatorin nun, warum sie ihren Followern plötzlich so private Einblicke in ihr Liebesleben gewährt: "Das ist immer so ein Gemütszustand. Nur weil ich es auf meinem Instagram poste, verpflichtet mich das ja nicht gleich, immer und überall mit jedem darüber zu sprechen. Also ich stelle ins Netz, was ich für richtig halte."



