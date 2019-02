Dafür hatte Julian Claßen (25) wirklich kein Verständnis! Im vergangenen Oktober wurden der YouTuber und seine Frau Bibi (25) zum ersten Mal Eltern. Das Gesicht ihres Sohnemanns bekamen die Follower allerdings nicht zu sehen, die beiden Webstars wollten ihr Baby nicht in der Öffentlichkeit zeigen. Doch nun wäre es beinahe zu einer großen Katastrophe gekommen. "In der Apotheke hat so ein Mädchen in den Kinderwagen reinfotografiert", erzählt der Neu-Papa in seinem neuen YouTube-Video. Zwar ließ er den Möchtegern-Paparazzo die Aufnahmen direkt wieder löschen. Trotzdem ist Julian ziemlich sauer. Denn: So etwas gehöre sich einfach nicht.



