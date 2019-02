Mit seinem Outfit erregte Andreas Gabalier (34) beim SemperOpernball in Dresden Aufsehen! Der Schlagersänger posierte in einem eleganten Jackett und einer kurzen Lederhose für die zahlreichen Fotografen. Im Promiflash-Interview verriet der Österreicher, was es mit diesem Style auf sich hatte: Er hatte die große Ehre, die Mitternachtseinlage zu spielen und er habe sich bei seinem Auftritt ein wenig Beinfreiheit gewünscht. Außerdem ist diese gewagte Mode-Kombi quasi schon das Markenzeichen des Entertainers. Bei Events trägt er regelmäßig Lederhosen.



