Sarah (27) und Dominic Harrison (27) sind endlich wieder zurück in Deutschland! Die vergangenen vier Monate verbrachten die Influencer zusammen mit Töchterchen Mia Rose (1) in Los Angeles. Vor Kurzem brachen sie ihren Amerika-Aufenthalt jedoch ab: Die Sehnsucht nach der Heimat und ihren Liebsten war einfach zu groß. Im Promiflash-Interview verrieten die beiden nun, wie happy sie sind, endlich wieder zu Hause zu sein. "Die erste Nacht in unserem eigenen Bett war wunderschön. Und einfach zu Hause zu sein, die Familie in der Nähe zu haben ist ganz toll", schwärmte die YouTuberin.



