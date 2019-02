Melissa McCarthy (48) setzt ihren Abnehm-Erfolg edel in Szene! Die Schauspielerin arbeitet seit Jahren daran, ihr Gewicht zu reduzieren und hat seit 2011 stolze 34 Kilo verloren. Die für einen Oscar nominierte Künstlerin besuchte am Montag ein Lunch-Event der Academy und begeisterte mit einem schicken Look: Ihr Outfit ist deutlich figurbetonter als jenes, das sie bei den Golden Globes getragen hatte – so fällt direkt auf, dass sie seit 2015 noch einmal 13 Kilo losgeworden ist! Bei diesen Bildern sind ihre Fans sicher schon auf ihren Oscar-Look gespannt...



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de