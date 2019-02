Sila Sahin (33) kann ihr Glück kaum fassen: Die Schauspielerin ist wieder schwanger! Dabei kam das erste Kind von ihr und Ehegatte Samuel Sahin-Radlinger erst im vergangenen Juli zur Welt. Dass der kleine Elija kein Einzelkind bleiben sollte, war damals schon klar – aber dass sich Nachwuchs Nummer zwei so schnell ankündigen würde, ahnten die beiden wohl auch nicht. Im Gala-Interview verriet Sila nun, wie sie von ihrer Schwangerschaft erfuhr: "Ich habe mich gewundert, dass mein Babybauch so gar nicht wegging. Also suchte ich einen Arzt auf. Während der Ultraschall-Untersuchung lachte er plötzlich und sagte: 'Herzlichen Glückwunsch!' Ich dachte, der will mich veräppeln."



