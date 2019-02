Eugenia Cooney-Fans sind total besorgt! Die YouTuberin veröffentlicht seit mehr als fünf Jahren Videos auf der Social-Media-Plattform. Seit Beginn ihrer Netz-Karriere fiel allerdings auf, dass die Influencerin sehr dünn ist. Erzürnte User starteten 2016 sogar eine Petition gegen die US-Amerikanerin, weil sie ein schlechtes Vorbild für junge Mädchen sei – bis heute besteht ihr Kanal aber weiter. In ihrem neuesten YouTube-Clip sieht die 24-Jährige nun scheinbar noch dünner und hagerer aus. Anstatt aber gegen sie Stimmung zu machen, flehen die Zuschauer Eugenia in den Kommentaren an, etwas gegen ihre Magersucht zu unternehmen: "Eugenia, wenn du das lesen solltest: Bitte suche dir Hilfe. Du wirst geliebt, du und deine Gesundheit sind wichtig!"



