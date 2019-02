Was genau macht Dieter Bohlen (64) eigentlich so erfolgreich im Netz? Erst seit sieben Monaten ist der DSDS-Juror auf Instagram unterwegs – trotzdem erweist sich seine Online-Serie "Dieters Tagesschau" schon jetzt als der absolute Renner auf der Social-Media-Plattform. Der Poptitan wurde kürzlich sogar mit einem "Goldener Blogger"-Award ausgezeichnet! Im Promiflash-Interview beim SemperOpernball erklärt sein Musikerkollege Giovanni Zarrella (40) nun, warum Dieters Clips so durch die Decke gehen.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de