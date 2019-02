Süße Liebes-News von Jennifer Lawrence (28): Die Schauspielerin ist verlobt! Erst am Dienstagabend sorgte die Hollywood-Beauty für hochkarätige Schlagzeilen, als sie beim Dinner mit ihrem Partner Cooke Maroney gesichtet wurde – mit einem strahlenden Ring am Finger! Gegenüber USA Today bestätigte ihr Management dann am Mittwochmorgen: Der Kunst-Galerist ist tatsächlich vor dem Filmstar auf die Knie gegangen – und sie hat "Ja" gesagt! Besonders überraschend kommt die Verlobung aber nicht: Schließlich waren Jen und Cooke bereits nach wenigen Wochen Liebe zusammengezogen und hatten bereits über gemeinsamen Nachwuchs nachgedacht.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de