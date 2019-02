Heute Abend startet die neue Staffel Germany's next Topmodel. Zwei der Kandidatinnen durften mit Model-Mama Heidi Klum (45) bereits vor Staffelstart auf der amfAR-Gala in New York einen ersten öffentlichen Auftritt genießen. Die 18-jährige Cäcilia und Rotschopf Vanessa (21) posierten an Heidis Seite und fühlten sich im Blitzlichtgewitter offenbar ziemlich wohl. Mit diesem Auftritt steht aber auch schon fest: Die beiden Girls konnten wohl so einige Fotos ergattern!

