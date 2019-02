Cristiano Ronaldos (34) Söhnchen zeigt jetzt schon viel Talent am Ball! Neben seinem ältesten Sprössling Cristiano Ronaldo Jr. (8) und der jüngsten Tochter Alana Martina (1) hat der portugiesische Nationalspieler noch seine Zwillinge. Und die werden langsam richtig aktiv: Söhnchen Mateo Ronaldo (1) darf jetzt in einem Instagram-Clip zeigen, dass sein Papa ihm die Liebe zum Fußball vererbt hat! In dem Posting, das Cristianos Freundin Georgina Rodriguez (24) auf ihrem Profil hochgeladen hat, kickt der Kleine munter drauf los, wann auch immer sein Vater ihm den Ball zuspielt.



