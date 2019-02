Rudi Assauer ist am Mittwoch im Alter von 74 Jahren verstorben. Zu diesem Zeitpunkt litt der ehemalige Fußballprofi bereits seit Jahren an Alzheimer. Die Nachricht von seinem Tod macht auch seine Ex-Freundin Simone Thomalla (53) sehr betroffen. Fast neun Jahre lang waren die beiden ein Paar, bis die Beziehung 2009 in die Brüche ging. Jetzt widmet sie ihm rührende Worte auf Instagram: "Gute Reise lieber Rudi. Du warst ein ganz besonderer Mensch und du wirst fehlen."



