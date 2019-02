Herzogin Meghan (37) ist hochschwanger – und sichtlich stolz auf ihren kugelrunden Babybauch! Kaum ein öffentlicher Termin findet statt, an dem die Gattin von Prinz Harry (34) ihre Kurven nicht perfekt in Szene setzt. Böse Zungen behaupten sogar, die werdende Mama stelle ihren Bauch extra in den Mittelpunkt – besonders die ständigen Streicheleinheiten seien ein Indiz dafür. Promiflash sprach neulich mit Mimik- und Körpersprachenexperte Dirk W. Eilert. Er bezweifelt, dass sich Meghan mit ihrem Verhalten in den Vordergrund drängen will – sie signalisiere damit lediglich Schutz und Geborgenheit für ihr ungeborenes Kind.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de