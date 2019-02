Justin Bieber (24) als enthaltsamer Denker – wer hätte das gedacht? Der Superstar und Hailey Baldwin (22) sind frisch verheiratet, und das in einem Alter, in dem die meisten noch nach ihrer großen Liebe suchen. In einem großen Interview mit der US-Ausgabe der Vogue redeten die beiden jetzt über ihre Beziehung – und sparten dabei auch das Thema Sex nicht aus. Erstmals berichtete Justin dabei auch über sein schwieriges Verhältnis zu Sex.

Bevor er Hailey traf, hatte er nämlich eine längere Sex-Pause eingelegt. "Ich hatte ein richtiges Problem mit Sex. Ich stellte fest, dass ich Dinge tat, für die ich mich schämte, wie Sex mit vielen Partnerinnen zu haben und so. Meine Mama sagte mir immer, ich solle Frauen mit Respekt behandeln. Das hatte ich immer in meinem Kopf, während ich es tat, also konnte ich es nicht genießen", erklärte Justin.

Durch Enthaltsamkeit wollte er Gott wieder näherkommen: "Er bittet uns nicht, für ihn auf Sex zu verzichten, um eine Regel oder so etwas aufzustellen. Er möchte uns damit eher sagen: 'Ich versuche euch vor Schmerzen zu schützen.' Und ich denke, Sex kann einen Haufen Schmerzen verursachen." Justin selbst hatte erkannt, dass viele nur Sex haben, weil sie sich nicht gut genug fühlen. Dem wollte er entgegenwirken – und wurde Sex-Abstinenzler.

Justin ist sich sicher, dass ihm diese Entscheidung Hailey beschert hat: Seine junge Ehefrau ist ein Geschenk von ganz oben! "Ich glaube, Gott hat mir als Ergebnis Hailey geschenkt. Sie ist ein Geschenk – du wirst einfach belohnt für gutes Benehmen." Und Hailey selbst? Die schwärmte im Interview: "Ich liebe Justin sehr. Ich habe ihn schon seit langer Zeit geliebt."

Das selbst erteilte Sex-Verbot ist übrigens wieder aufgehoben. Justin gab zu, dass die beiden auch deshalb schnell geheiratet hätten...

Splash News Hailey und Justin Bieber in Los Angeles

Anzeige

Rachpoot/MEGA Justin und Hailey Bieber

Anzeige

APEX / MEGA Justin Bieber, Popstar

Anzeige

WENN.com Justin Bieber



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de