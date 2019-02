Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) absolvieren einen Wow-Auftritt nach dem anderen! In wenigen Monaten erblickt endlich ihr sehnlichst erwarteter Nachwuchs das Licht der Welt. Bis dahin glänzt das royale Elternpaar in spe bei gemeinsamen öffentlichen Terminen – und besonders Meghans stetig wachsender Babybauch zieht alle Blicke auf sich. Bei einer Veranstaltung in London hielten die beiden jetzt jeweils eine Rede und strahlten im Blitzlichtgewitter in die Kameras der Fotografen.

