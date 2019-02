Hat Robert Harting (34) Respekt vor der Zwillings-Herausforderung? Im Januar gab der ehemalige Diskus-Werfer im Netz bekannt: Er und seine Frau Julia erwarten in wenigen Monaten gleich zwei Kinder! Doch bei aller Vaterfreude – wie reagierte er damals wirklich auf die unerwarteten Nachwuchs-News? Beim Made for More Award in Ismaning hat Promiflash genauer bei dem Ex-Sportler nachgehakt: "Ich freue mich total drauf! Ich freue mich auf wenig schlafen, müde Augen, tiefe Augen. Also ich bin da wirklich programmiert drauf."



