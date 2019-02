Bei Sila Sahin (33) geht es schon wieder rund – und wie glücklich es sie macht, scheint sie nun der ganzen Welt präsentieren zu wollen! Erst vor Kurzem gab die Ex-GZSZ-Darstellerin die frohe Botschaft bekannt: Sie erwarte ihr zweites Kind. Bei der Berlin Opening Night by GALA & UFA Fiction folgte nun auch ihr Red Carpet-Debüt als Wieder-Schwangere. Das fließende schwarze Kleid mit goldenem Muster setzte ihre Babykugel hervorragend in Szene. Aber nicht nur ihr Bauch zog alle Blicke auf sich, denn Sila überzeugte alle Fotografen auch mit ihrem strahlenden Schwangerschafts-Glow!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de