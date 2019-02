Was für ein Schock! Erst vor Kurzem verkündete die Ex-GZSZ-Darstellerin Isabell Horn (35), dass sie wieder Nachwuchs erwartet: Aktuell ist die Mama der kleinen Ella im vierten Monat schwanger. Das erste Trimester sei allerdings alles andere als angenehm verlaufen. In einem Schwangerschafts-Update auf YouTube erklärt sie: Sie hatte eine Blutung und deshalb Angst, ihr Kind zu verlieren. "Diesmal war das wirklich so, dass ich zwischenzeitlich gedacht habe, ich muss mich jetzt mit dem Gedanken anfreunden, loszulassen. Es soll nicht sein. Es soll nicht sein, das Kind ist anscheinend nicht gesund und das war’s jetzt." Gott sei Dank handelte es sich nur um einen Fehlalarm – Mama und Baby sind heute wohlauf.



