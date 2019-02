Wenn Rodrigo Alves (35) vors Publikum tritt, und das macht er gern, trifft er nicht nur auf Fans. Die Veränderungen, die der "menschliche Ken" inzwischen an sich vornehmen ließ, sind extrem! Nicht nur das Gesicht des Brasilianers wurde völlig umgestaltet, auch sein Körper muss sich seinen Idealen beugen. So hatte sich "Ken" vor gut einem Jahr vier Rippen entfernen lassen, um so zur gewünschten Taille zu kommen. Der Preis für all das ist hoch. So war es eine gute Nachricht, dass Rodrigo jetzt nach einer Nasen-OP zumindest wieder frei atmen kann und auch sein Geschmackssinn zurückgekehrt ist.

"Es waren vier Jahre", erzählt Rodrigo in der Show This Morning. "Ich habe mit einer blockierten Nase gelebt. Es fühlte sich an wie eine Dauer-Erkältung, ich konnte Essen oder Wein kaum schmecken". Die Einschränkung konnte nun mit einer weiteren OP behoben werden. Es war Nummer 70!

In der Show erzählt Rodrigo, seine Nase habe sich zu einem "toten Organ" entwickelt. Er habe nicht mehr atmen können. Grund der Probleme sei eine bakterielle Infektion gewesen. Für die rettende Operation selbst sei er nun in den Iran geflogen, wo man sich damit am besten auskenne – und wo er nun erstmals wieder "sehr gutes Essen" genossen habe.

Getty Images Rodrigo Alves, Real-Life-Ken

SplashNews.com Rodrigo Alves im Mai 2018

SplashNews.com Rodrigo Alves in Mailand

