Es ist die wohl verrückteste Wohngemeinschaft überhaupt: Get the Fuck out of my House geht auch in diesem Jahr wieder an den TV-Start. 100 Leute wohnen auf 100 Quadratmetern und kämpfen um 100.000 Euro – so lautete im vergangenen Jahr das Konzept. Die Dreharbeiten der neuen Staffel sind inzwischen so gut wie abgeschlossen. Nun verriet Moderator Thore Schölermann (34) im Promiflash-Interview endlich erste Details: "Ich würde gerne sagen, alles wird extremer und alles wird verrückter. Aber Leute, es wird alles noch kleiner und vielleicht gibt es sogar den einen oder anderen Promi, den wir auch noch da reinstecken."

Instagram / thoreschoelermann Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de