Sarah Lombardi (26) ist gerade auf dem Fitness-Trip. Die Sängerin und aktuelle Dancing on Ice-Tanzmaus hat in letzter Zeit einiges an Gewicht abgenommen – das ist selbst ihrem Noch-Ehemann Pietro Lombardi (26) nicht entgangen. Im Interview mit Promiflash bei der Premium-Modemesse im Rahmen der Fashion Week Berlin erklärt das neue Gesicht des Labels Top Gun: "Die ist komplett dünn geworden. Mir würde sie jetzt nicht mehr gefallen." Trotz des Gewichtsverlusts hält er die Mutter seines Sohnes aber nach wie vor für eine wunderschöne Frau.



