Anna Maria Damm (22) ist derzeit im absoluten Mutter-Glück! Vor acht Monaten erblickte ihr kleiner Sonnenschein Eliana das Licht Welt. Für die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin und ihren Freund Julian Gutjahr (22) ist es das erste Kind – und wie schnell dieses groß wird, kann die frischgebackene Mama kaum glauben. In den sozialen Medien widmete sie ihrem Töchterchen jetzt einen rührenden Post.

Auf ihrem Instagram-Account teilte die 22-Jährige einen niedlichen Urlaubs-Schnappschuss von sich und ihrer Tochter und schrieb zu dem Bild: "Kaum zu glauben, wie schnell die Zeit vergeht... unser kleines Bebeee ist schon acht Monate alt!" Zudem kommentierte die Beauty das Foto mit den Worten: "Ich bin so, so stolz auf dich und freue mich auf die nächsten Monate!"

Ihre Follower zeigten sich begeistert von der niedlichen Momentaufnahme. So schrieb ein User unter das Bild: "Die Zeit vergeht so schnell, wenn man Mama ist", ein anderer kommentierte: "So eine tolle Maus." Wie findet ihr es, dass Anna Maria immer wieder Fotos von ihrer Kleinen in den sozialen Medien zeigt? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / annamariadamm Julian Gutjahr, Eliana Sofia und Anna Maria Damm auf Mallorca 2018

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm und Tochter Eliana

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm und ihre Tochter Eliana im Karibik-Urlaub, 2019

